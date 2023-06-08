"ساد التنفيذية العقارية" تطلق صندوقًا استثماريًا بقيمة 334 مليون دولار للاستثمار في القطاع العقاري عالميًا

ويركز الصندوق الاستثماري على تعزيز قيمة محفظة الصندوق من خلال الاستثمار العقاري بشكل عالمي، بدءًا من المملكة المتحدة، في عقارات مدرة للدخل، وعقارات تحت الانشاء والتطوير، إسهامًا في تحقيق عوائد استثمارية دورية مجزية، مع تنويع في المخاطر، كما يضع الصندوق من ضمن أولوياته الاستثمارية، استناد العقارات على معايير خضراء وبيئية واجتماعية تسهم في حماية الأرض، وحوكمة الشركات ‘’ESG’’ على العقارات المدرة للدخل.