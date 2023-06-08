"ساد التنفيذية العقارية" تطلق صندوقًا استثماريًا بقيمة 334 مليون دولار للاستثمار في القطاع العقاري عالميًا

أطلقت شركة " ساد التنفيذية العقارية"، الشركة المتخصصة في مجال العقار التي تتخذ من العاصمة الرياض مقرًا لها، صندوقًا استثماريًا بحجم 334 مليون دولار في القطاع العقاري حول العالم، تحت مُسمى "صندوق ساد الأخضر"، وذلك بالشراكة مع "شركة بلوم للاستثمار"، المدير المالي للصندوق، وشركة "البوابة الدولية للاستثمار".
وتم الإعلان عن الصندوق على هامش أعمال "منتدى الشراكة والأعمال السعودي البريطاني" الذي جرى تنظيمه مساء الأمس في العاصمة البريطانية لندن تحت إشراف المركز الوطني للتنافسية ومجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، إضافة إلى اتحاد الغرف التجارية السعودية، والذي شهد حضورًا رفيع المستوى لِقياديين ومستثمرين من كِلا البلدين، لِمُناقشة أفق الشراكة الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة التي تجاوز حجم مبادلاتها التجارية 80 مليار ريال سعودي.
ويركز الصندوق الاستثماري على تعزيز قيمة محفظة الصندوق من خلال الاستثمار العقاري بشكل عالمي، بدءًا من المملكة المتحدة، في عقارات مدرة للدخل، وعقارات تحت الانشاء والتطوير، إسهامًا في تحقيق عوائد استثمارية دورية مجزية، مع تنويع في المخاطر، كما يضع الصندوق من ضمن أولوياته الاستثمارية، استناد العقارات على معايير خضراء وبيئية واجتماعية تسهم في حماية الأرض، وحوكمة الشركات ‘’ESG’’ على العقارات المدرة للدخل.
وأُرسيت جميع تعاملات الصندوق وفق الضوابط والأحكام الشرعية، كما تم تسجيله كصندوق مغلق طرح خاص مسجل بهيئة سوق المال السعودية، حيث عملت المملكة مؤخرًا، على تنظيم الأعمال التجارية والقانونية، لِإشراك القطاع الخاص في ديمومة الأعمال المستمرة للمشاريع الاستثمارية القائمة بين البلدين.