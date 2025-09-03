النائب العام يرأس الاجتماع السنوي الخامس لجمعية النواب العموم العرب بسلطنة عُمان

واستعرض المشاركون العديد من الموضوعات الرئيسة، التي ركزت على تعزيز التعاون القضائي العربي بما يعزز من فعاليته في مواجهة الجرائم، ولا سيما الجرائم العابرة للحدود، إضافةً إلى بحث آليات تبادل الخبرات الجنائية، وتوحيد الجهود للتصدي للتحديات المشتركة.