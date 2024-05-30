"الزكاة" تواصل تقديم خدماتها الجمركية لضيوف الرحمن في المدينة المنورة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جاهزيتها لموسم حج هذا العام، عبر المنافذ كافة، واستمرار تقديم خدماتها الجمركية لضيوف الرحمن في المدينة المنورة.
وقال المتحدث باسم الهيئة حمود الحربي: نحن في الهيئة لدينا خطة تشغيلية خاصة بالحج تقوم على تقديم أفضل الخدمات الجمركية لضيوف الرحمن لتسهيل إجراءات دخولهم وأداء المناسك وعودتهم إلى بلدانهم سالمين.
وتسعى الهيئة لتيسير الإجراءات اللازمة من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات الأمنية، مع ضمان إحكام الرقابة الجمركية.
وأشار "الحربي" إلى أن مبادرة "طريق مكة" تسهم في فرز وترميز أمتعة الحجاج عند وصولها إلى المنافذ الجمركية والتعامل معها بكل يسر وسهولة.
ويستقبل مطار المدينة المنورة يوميًّا أكثر من 65 رحلة حج، وسط تكامل بين كافة القطاعات العاملة بموسم الحج.