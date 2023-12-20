فيديو.. وزير الطاقة يتحدث بتَواضع عن قلة خبرته في التقنيات الحديثة: أحتاج لرفع قدراتي لتُوائم ما نمرّ به

تلا ذلك إطلاق واستعراض الحزمة الجديدة الأولى للمنتجات والخدمات الرقمية الجديدة للجهات الحكومية، إضافة إلى عقد [6] ورش عمل، وهي: "كيف سيغير الذكاء الاصطناعي من المستقبل"، و"ماذا بعد الحكومة الرقمية"، و"دور نموذج إدارة التغيير "ESCAPE" في تحقيق التحول بالعصر الرقمي"، و"أفضل السبل لتوفير الأصول التقنية"، و"تبني مفهوم برنامج رحلات الحياة في الإدارة العامة للمرور".