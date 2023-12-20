فيديو.. وزير الطاقة يتحدث بتَواضع عن قلة خبرته في التقنيات الحديثة: أحتاج لرفع قدراتي لتُوائم ما نمرّ به

بتصالح كبير مع الذات وتواضع جم، عبّر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن قلة خبرته في التقنيات الحديثة.
وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان في كلمته خلال جلسة "دور الابتكار والتحول الرقمي لتحسين الكفاءة في قطاع الطاقة" في ملتقى "الحكومة الرقمية": تذكرتُ بالأمس مرحلة من المراحل التي مرّت بها المملكة خلال مروري على إحدى المدارس الليلية، وشعرتُ بحاجتي لرفع قدراتي التقنية لتكون مُوائمة للمرحلة التي نمرّ بها.
وانطلقت أمس أعمال النسخة الثانية من "ملتقى الحكومة الرقمية"، وتتواصل اليوم بتنظيم هيئة الحكومة الرقمية تحت شعار "مستقبلنا الآن"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وبحضور عدد من الوزراء، ونخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.
وافتُتحت أعمال الملتقى بكلمة لمحافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان بعنوان "مستقبلنا الآن"، أكد فيها أن هذا الملتقى يعكس حرص القيادة الرشيدة للمملكة على تشجيع وتمكين الجهات الحكومية من تسريع مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز الصورة الذهنية للحكومة الرقمية، وزيادة التعاون والشراكات مع أصحاب المصلحـة المحليين والدوليين، لتحقيق رفاهية الشعوب وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
وشهد اليوم الأول لأعمال الملتقى جلسات حوارية وورش عمل، شارك فيها عدد من أصحاب السمو والمعالي، ونخبة من المتخصصين في مجال الحكومة الرقمية من محليين ودوليين.
تلا ذلك إطلاق واستعراض الحزمة الجديدة الأولى للمنتجات والخدمات الرقمية الجديدة للجهات الحكومية، إضافة إلى عقد [6] ورش عمل، وهي: "كيف سيغير الذكاء الاصطناعي من المستقبل"، و"ماذا بعد الحكومة الرقمية"، و"دور نموذج إدارة التغيير "ESCAPE" في تحقيق التحول بالعصر الرقمي"، و"أفضل السبل لتوفير الأصول التقنية"، و"تبني مفهوم برنامج رحلات الحياة في الإدارة العامة للمرور".
كما أعلن عن الفائزين بجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون في دورتها الخامسة، من خلال فئات الجائزة الست، وهي: (أفضل مبادرة للشمولية الرقمية، وأفضل استخدام للذكاء الاصطناعي، وأفضل مبادرة للبيانات المفتوحة، وأفضل خدمة رقمية حكومية، وأفضل مشاركة مجتمعية رقمية، وأفضل مبادرة تمكين رقمي للمرأة).