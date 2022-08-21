"الغذاء والدواء": أسعار الأدوية محدّدة ولا صحة لما يتم تداوله حول إلغاء تسعيرها

وقالت، يسهم التعديل الجديد على النظام في سرعة ومرونة التحديث على أسعار الأدوية إلكترونيًّا عبر الباركود، مع انخفاض الأسعار الذي يطرأ على المنتجات الصيدلانية مع مرور الوقت، مما ينعكس على سرعة توفرها بدلاً من إعادة طبع السعر على عبوة جديدة في التنظيم السابق.