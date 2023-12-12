"السديس": الرقية الشرعية- تطبيقًا وعلاجًا- تستوجبُ التأصيل حمايةً للعقيدة وحفظًا للأفراد والمجتمع

وحذر رئيس الشؤون الدينية؛ ممن امتهن الرقية الشرعية، والمتاجرة بأمراض الناس وآلامهم، والبحث عن التكسب والأضواء والشهرة ببيع الوهم، واختلاق رقى لا أساس لها في كتاب الله ولا سنة رسول الله ﷺ، والجزم بإصابة شخص بالسحر أو العين، وغير ذلك مما يخالف الكتاب والسنة، سائلاً الله -تعالى- أن يهدي الجميع للسداد في القول والعمل، وأن يقيهم من الشرور والآفات، ويلبسهم لباس الصحة والعافية، إنه سميع مجيب.