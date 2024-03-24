رئيس جامعة الملك خالد يتفقَّد برنامج "فورمولا1 في المدارس" بمنطقة عسير

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة بمركز ريادة الأعمال التابع لوكالة الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية احتضان برنامج "فورمولا1 في المدارس" بمنطقة عسير، بتعاون وبدعم ورعاية من شركة أرامكو السعودية ممثلة بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، الذي يستمر لمدة ستة أشهر بالمدينة الجامعية بقريقر.
ويعد برنامج "فورمولا 1 في المدارس" أحد أبرز البرامج التعليمية العالمية الموجهة لطلاب وطالبات المدارس في السعودية، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي بمواد STEM (العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات) بين طلاب المدارس في مختلف مناطق ودول العالم، كما يعمل على إكسابهم روح التحدي والإلهام من خلال برنامج قائم على منهجية موحدة.
وتفقَّد رئيس جامعة الملك خالد، الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، البرنامج في مقر انعقاده مشيدًا بما شاهده من عمل مميز، كما التقى القائمين على البرنامج مشددًا على تقديم أعلى درجات الدعم والاهتمام للطلاب والطالبات المشاركين.
من جانبها، أوضحت المشرفة على البرنامج، الدكتورة ندى العسبلي، أن البرنامج يغطي موضوعات مثل الفيزياء والديناميكية الهوائية والتصميم والتصنيع وبناء العلامة التجارية وفن الجرافيك والرعاية والتسويق والقيادة والعمل الجماعي، وكذلك المهارات الإعلامية والاستراتيجيات المالية؛ ليقوم الطلاب بعد ذلك بتطبيق ما تعلموه في بيئة عملية مملوءة بالإبداع والتنافس محاكين فِرق الفورمولا1 بصورة مصغرة.
وأضافت بأن البرنامج يضم خمسة فرق، وكل فريق مكون من ستة طلاب وطالبات، تشمل فريق Desert Knights، وفريق Ibex، وفريق Cheeta، وفريق Eva، والفريق الخامس هو Araleo، بإشراف عدد من المدربين والمدربات في تخصصات هندسية وإدارية وتسويقية عدة بالجامعة. مفيدة بأن الفرق الخمسة تتنافس على مستوى منطقة عسير، وبعدها تتأهل ثلاثة فرق لتكمل المشوار في المنافسة على مستوى السعودية ضمن 18 فريقًا من ست مدن؛ ليتم بعدها تتويج أفضل ثلاثة فرق لتمثيل الوطن في المنافسة العالمية لبرنامج الفورمولا1 في المدارس.