رئيس جامعة الملك خالد يتفقَّد برنامج "فورمولا1 في المدارس" بمنطقة عسير

وأضافت بأن البرنامج يضم خمسة فرق، وكل فريق مكون من ستة طلاب وطالبات، تشمل فريق Desert Knights، وفريق Ibex، وفريق Cheeta، وفريق Eva، والفريق الخامس هو Araleo، بإشراف عدد من المدربين والمدربات في تخصصات هندسية وإدارية وتسويقية عدة بالجامعة. مفيدة بأن الفرق الخمسة تتنافس على مستوى منطقة عسير، وبعدها تتأهل ثلاثة فرق لتكمل المشوار في المنافسة على مستوى السعودية ضمن 18 فريقًا من ست مدن؛ ليتم بعدها تتويج أفضل ثلاثة فرق لتمثيل الوطن في المنافسة العالمية لبرنامج الفورمولا1 في المدارس.