القمة السعودية- الصينية المرتقبة.. 20 اتفاقية أولية بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال

وفي شهر يناير عام 2016م، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، وعقد الملك جلسة مباحثات مع فخامته في قصر اليمامة بالرياض، أكد خلالها أن علاقات الصداقة بين المملكة والصين شهدت نموًا مطردًا على مدى أكثر من 25 عامًا مضت، ويسعيان معًا للاستقرار وتعزيز السلم والأمن في العالم.