نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشيخ فهد بن عبدالله بن دليم

أدّى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة الظهر، اليوم، صلاة الميت على الشيخ فهد بن عبدالله بن دليم -رحمه الله-، بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وأدّى الصلاة معه، الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير فهد بن محمد بن جلوي، والأمير سعود بن محمد بن عبدالله بن جلوي، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
وعقب الصلاة قدّم سموه العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وأعربت أسرة ابن دليم؛ عن شكرها وتقديرها لسمو نائب أمير منطقة الرياض، على تعازيه ومواساته.