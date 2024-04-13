نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشيخ فهد بن عبدالله بن دليم

وأدّى الصلاة معه، الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير فهد بن محمد بن جلوي، والأمير سعود بن محمد بن عبدالله بن جلوي، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.