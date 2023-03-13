البدء بتجربة تقنية جديدة لتبريد الطرق في السعودية لأول مرة

كما تقوم الطرق علميًّا بإعادة إطلاق هذه الحرارة ليلاً؛ ما يُسبِّب ظاهرة علمية تُسمى "ظاهرة الجزيرة الحرارية"، التي تؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة، وتلوث الهواء؛ لذلك دعت الحاجة لمعالجة "ظاهرة الجزيرة الحرارية"؛ إذ تم البدء في تجربة استخدام ما يُعرف بالأرصفة الباردة، وهي عبارة عن مواد عدة محلية الصنع، لها القدرة على امتصاص كميات أقل من الأشعة الشمسية، من خلال قدرة هذه المادة على عكس الأشعة؛ وبالتالي تكون درجة حرارة سطحها أقل من الأرصفة التقليدية.. وتناسب هذه المادة الطرق المحيطة بالمناطق السكنية.