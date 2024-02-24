مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنقذ ثمانيني من انسدادات شديدة بالصمام الأورطي خلال 35 دقيقة

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إنقاذ حياة مريض في العقد الثامن من العمر، أصيب بانسدادات شديدة وتضيقات في الصمام الأورطي القلبي، تسبب له في الشعور بالام حادة بمنطقة الصدر تزداد حدتها عند المشي والحركة الأمر الذي أوقفه عن أداء مهمامه اليومية.
ذكر ذلك الدكتور المعتصم بالله طرابلسي استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية الحاصل على البورد الأمريكي رئيس الفريق الطبي المعالج ، والذي أضاف أن المريض أصيب بألم شديد في منطقة الصدر، أعاقه عن أداء حياته اليومية.
مفيداُ بأن المريض توجه مباشرة إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، حيث تم إخضاعه لمجموعة من الفحوصات الدقيقة والتحاليل المخبرية ، والتي أكدت وجود انسدادات شديدة وتضيقات في الصمام الأورطي، الأمر الذي أحدث خللاً في تدفق الدم للقلب.
وقال الدكتور المعتصم بالله أنه نتيجة للأعراض الشديدة التي عانى منها المريض تم إخضاعه لعملية تشخيصية ، تم فيها التأكد من سلامة الشرايين القلبية قبل البدء بمعالجة واستبدال الصمام الأورطي، تبع ذلك إجراء فحوصات دقيقة بالاشعة المقطعية (C.T Scan) لتحديد قياسات الصمام الأورطي في نفس اليوم.
مشيراً إلى انه تم إجراء عملية متقدمة بالقسطرة استغرقت 35 دقيقة فقط تحت التخدير الموضعي، وتم فيها تركيب الصمام الأورطي بنجاح ، وقد نوم المريض بالمستشفى لمدة يومين، وبدأ خلالها في المشي والحركة ، ثم خرج إلى منزله بعد أن استعاد عافيته ولله الحمد .