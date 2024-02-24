مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنقذ ثمانيني من انسدادات شديدة بالصمام الأورطي خلال 35 دقيقة

مشيراً إلى انه تم إجراء عملية متقدمة بالقسطرة استغرقت 35 دقيقة فقط تحت التخدير الموضعي، وتم فيها تركيب الصمام الأورطي بنجاح ، وقد نوم المريض بالمستشفى لمدة يومين، وبدأ خلالها في المشي والحركة ، ثم خرج إلى منزله بعد أن استعاد عافيته ولله الحمد .