خلال الربع الأول من 2024م.. أكثر من 8.7 مليون راكب عبر الخطوط الحديدية

سجلت خدمات النقل عبر الخطوط الحديدية في المملكة أرقامًا قياسية تجاوزت أكثر من 8.7 مليون راكب خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م، وبنسبة نمو بلغت 28%، زيادة عن الربع الأول من العام الماضي، حيث أسهمت خدمات نقل الركاب عبر القطارات في نقل أكثر من 2.7 مليون راكب عبر القطارات بين المدن، ونقل ما يقارب 5.9 مليون راكب عبر القطارات داخل المدن.