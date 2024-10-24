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"صندوق التنمية العقارية": الأحد المقبل آخر موعد لتمديد مهلة صرف الدفعات التمويلية
دعا صندوق التنمية العقارية المستفيدين من منتج "البناء الذاتي" و"أرض وقرض"، ممن تجاوزوا المدة النظامية البالغة 36 شهرًا من تاريخ توقيع عقودهم التمويلية.
ولم يكملوا مراحل بناء منازلهم وتنطبق عليهم شروط الاستفادة من مهلة صرف الدفعات التمويلية وسرعة تحديث مراحل إنجاز بناء منازلهم، وتقديم طلب تمديد المهلة ليتمكنوا من صرف دفعاتهم التمويلية.
وأوضح الصندوق أن المستفيدين الذين لم يكملوا مراحل البناء وتنطبق عليهم شروط التمديد، يجب عليهم تقديم طلباتهم في أقرب وقت ممكن، حيث سيكون يوم الأحد 4 نوفمبر المقبل آخر موعد لاستقبال طلبات تمديد مهلة صرف الدفعات التمويلية.
وأكد الصندوق أهمية الالتزام بالتحديث وتقديم الطلبات؛ لضمان استكمال صرف الدفعات التمويلية وفق الإجراءات النظامية.