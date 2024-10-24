"صندوق التنمية العقارية": الأحد المقبل آخر موعد لتمديد مهلة صرف الدفعات التمويلية

وأوضح الصندوق أن المستفيدين الذين لم يكملوا مراحل البناء وتنطبق عليهم شروط التمديد، يجب عليهم تقديم طلباتهم في أقرب وقت ممكن، حيث سيكون يوم الأحد 4 نوفمبر المقبل آخر موعد لاستقبال طلبات تمديد مهلة صرف الدفعات التمويلية.