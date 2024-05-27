أمير المدينة ينوه بإيلاء الحكومة أقصى درجات العناية بالحرمين والعناية بشؤون قاصديهما

ووقف الأمير سلمان بن سلطان، على مرافق مسجد الميقات والمنطقة المحيطة به والتي شهدت مجموعة من المشاريع التطويرية والتأهيلية السريعة، ضمن أعمال المرحلة الأولى، حيث جرى تأهيل أرضيات المسجد والساحات الخارجية باستخدام الحجر الطبيعي من بيئة المدينة المنورة، والإنارة الداخلية والخارجية للمسجد والمرافق المحيطة به، وتنفيذ العزل المائي للحماية من الأمطار، إلى جانب تحديث أنظمة التكييف وتحسين كفاءتها التشغيلية، وكذلك زيادة الطاقة التشغيلية لمنظومة الخدمات العامة والمساندة المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين جودتها بما في ذلك تأهيل مواقف الساحات الغربية لاستيعاب أكثر من 400 حافلة إضافية، فضلاً عن تهيئة مسارات الحافلات لتعزيز الانسيابية المرورية في المنطقة المحيطة بالميقات.