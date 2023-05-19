اللاعبون السعوديّون يسيطرون على التشكيلة المثالية للجولة 27 من دوري روشن.. ومحمد فوزير نجم الجولة

وحصل المغربي محمد فوزير لاعب الرائد، على نجومية الجولة بحصوله على التقييم الأعلى بين أقرانه اللاعبين في الجولة 27 من المسابقة وفقًا لموقع "Opta"؛ حيث نال 9 درجات، يليه مواطنه كريم البركاوي بـ8،7 درجة، ثم فراس البريكان لاعب الفتح بـ8،6 درجة.