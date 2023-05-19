اللاعبون السعوديّون يسيطرون على التشكيلة المثالية للجولة 27 من دوري روشن.. ومحمد فوزير نجم الجولة

سيطر اللاعبون المحليّون على التشكيلة المثالية للجولة 24 من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2022/ 2023.
ووفقًا لموقع "Opta" المتخصّص بالإحصاء وبيانات لاعبي كرة القدم: فقد ضمّت التشكيلةُ المثالية للجولة ستةَ لاعبين محلّيين، مقابل خمسة محترفين أجانب.
واستحوذ لاعبو التعاون على الحصة الأكبر من التشكيلة المثالية للجولة 27 من منافسات دوري المحترفين، بوجود ثلاثة لاعبين، مقابل لاعبَين للفيحاء، ومثلهما للرائد، ولاعب واحد لكل من الهلال والاتفاق والوحدة والفتح، فيما غاب لاعبو النصر والاتحاد والشباب عن التشكيلة.
وحصل المغربي محمد فوزير لاعب الرائد، على نجومية الجولة بحصوله على التقييم الأعلى بين أقرانه اللاعبين في الجولة 27 من المسابقة وفقًا لموقع "Opta"؛ حيث نال 9 درجات، يليه مواطنه كريم البركاوي بـ8،7 درجة، ثم فراس البريكان لاعب الفتح بـ8،6 درجة.
حراسة المرمى: منير المحمدي "الوحدة".
خط الدفاع: عون السلولي "التعاون"، حسين الشويش "الفيحاء"، محمد البقعاوي "الفيحاء"، سعد بلعيد "التعاون".
خط الوسط: مصعب الجوير "الهلال"، أشرف المهديوي "التعاون"، محمد فوزير "الرائد"، كريم البركاوي "الرائد".
خط الهجوم: فراس البريكان "الفتح"، يوسف نياكاتي "الاتفاق".