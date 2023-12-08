فريق إماراتي يسجل رقمًا قياسيًّا في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

ونال الصقّار القطري محمد بن ماضي الهاجري كأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة قرموشة جير فرخ محترفين، بصقره "كتارا"، وحلّ ثانيًا الفريق البحريني "BHR"، ثم الفريق الإماراتي "F3-S"، الذي عاد بعدها لمنصات التتويج عبر اقتناص كأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة قرموشة جير قرناس محترفين، بالصقر "G77"، ليسجل رقمًا قياسيًّا في مهرجان الملك عبدالعزيز 2023 منذ انطلاقته قبل 11 يومًا، بوصفه أسرع صقر في ميدان ملهم، بزمن قدره "16.055" ثانية، محققًا المرتبتين الأولى والثالثة، وجاء ثانيًا في الترتيب الفريق البحريني "BHR".