"إيجار": عقد الإيجار السكني يشمل بنودًا إلزامية واختيارية

وبالإضافة لتحديد مدة العقد يوجد 5 أقسام رئيسية يجب المرور عليها لإصدار نسخة العقد تتمثل في "بيانات العقد، بيانات أطراف العقد ، البيانات المالية، الشروط والأحكام، والعقارات والوحدات".