"إيجار": عقد الإيجار السكني يشمل بنودًا إلزامية واختيارية

ذكرت منصة "إيجار" أن عقد إيجار السكني يشمل بنودًا إلزامية يتوجب الأخذ بها وأخرى اختيارية يترك أمر تفعيلها لموافقة الأطراف المتعاقدة.
وذكرت "إيجار" أن عقــد الإيجار الإلكترونــي هــو بمثابــة (ســند) تنفيــذي ملــزم يشــبه (ورقــة) ماليــة واجبــة الســداد، وعليــه لا يســتدعي رفــع دعــوى قضائيــة، بــل التوجــه مباشــرة إلــى محكمــة التنفيــذ).
وأضافت الخدمة تهدف لتنظيم قطاع الإيجار السكني، بما يخدم أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري) وبما يحقق أهداف جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم.
وقالت المنصة: إن أهم مميزات عقد ايجار السكني "المرونة والسلاسة، وتسريع إجراءات العملية الإيجارية وتيسيرها وحفظ الحقوق".
وتتضمن خطوات تسجيل عقد إيجار سكني على شبكة إيجار من خلال حساب المكتب العقاري من خلال الواجهة الرئيسية اختر قائمة العقود، ومــن ثــم تســجيل عقــد إيجار ســكني جديــد حيــث تظهــر شاشــة تســجيل عقــد الإيجار الســكني.
وبالإضافة لتحديد مدة العقد يوجد 5 أقسام رئيسية يجب المرور عليها لإصدار نسخة العقد تتمثل في "بيانات العقد، بيانات أطراف العقد ، البيانات المالية، الشروط والأحكام، والعقارات والوحدات".