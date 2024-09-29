"تقويم التعليم" تفتح آفاقًا جديدة للجودة بمنح أول اعتماد مدرسي وطني

وتم منح الاعتماد المدرسي الوطني لمدارس مسك العالمية، بوصفها أول مدرسة تحصل على الاعتماد المدرسي الوطني من الهيئة على مستوى المملكة؛ حيث قام رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، بتسليم إدارة المدارس شهادات الاعتماد المدرسي الوطني للمدارس لمدة خمس سنوات؛ امتدادًا لأعمال الاتفاقية الموقعة بين الجهتين في مايو 2023، وتم وفق عملية منهجية واضحة ودقيقة ومستمرّة، تضمنت مراحل متعددة شملت عمليات التقويم الذاتي وتطبيق الاختبارات الوطنية وزيارات التقويم الخارجي من قبل فريق مختصّ من الخبراء المستقلين، وإصدار قرار الاعتماد من لجنة مستقلة من الخبراء الوطنيين والدوليين.