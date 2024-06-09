المدينة المنورة.. 12 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية

كذلك زيارات في الأسواق التجارية والمحال الواقعة في المنطقة المركزية، والمجاورة لمسجد قباء، ومسجد القبلتين، وفي محطة قطار الحرمين الشريفين، والمواقع التي يرتادها ضيوف الرحمن؛ بهدف مراقبة الأسواق ومنافذ البيع، ومدى توفر السلع التموينية للحجاج، ورصد وضبط الأسعار وتحرير المخالفات، إضافة إلى التحقق من جودة وصلاحية السلع والمنتجات المعروضة، والتأكد من التزام مراكز الخدمة ومحطات الوقود ومنافذ بيع الإطارات في الطرق العامة.