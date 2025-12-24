بنده توقّع اتفاقية تبادل أميال مع برنامج الفرسان لربط تجربة التسوق بمزايا السفر للمرة الأولى

وقعت شركة بنده للتجزئة شراكة استراتيجية مع برنامج الفرسان التابع للخطوط الجوية السعودية تتضمن اتفاقية تبادل أميال، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى قطاع تجزئة المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية، بما يعكس توجّه بنده نحو تطوير مفاهيم جديدة للقيمة المضافة في تجربة العملاء.
وسيتمكن أعضاء برنامج "بنده بلس" من تحويل رصيد "الكاش باك" المكتسب من عمليات التسوق في أسواق بنده إلى أميال ضمن مكافآت الفرسان، كما تتيح الاتفاقية لأعضاء برنامج الفرسان إمكانية استبدال أميالهم بقسائم شراء من بنده عبر متجر الفرسان الإلكتروني المرتقب، بما يمنحهم مرونة أكبر وقيمة مضافة في تجربة التسوق اليومية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين عملاء بنده وبرنامج الفرسان من الاستفادة من مزايا التسوق والسفر ضمن منظومة واحدة متكاملة، بما يوسع نطاق الخيارات أمام المستهلك، ويعزز من مرونة استخدام المكافآت والامتيازات عبر برامج الولاء المختلفة.
وعن هذه الشراكة، قال الأستاذ أحمد شحادة، الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في شركة بنده للتجزئة: "نفخر في بنده بإبرام هذه الاتفاقية التي تُعد الأولى من نوعها في قطاع تجزئة المواد الغذائية بالمملكة، والتي تفتح آفاقًا جديدة لربط تجربة التسوق بمكافآت السفر، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وتقديم قيمة مضافة للمستهلك السعودي".
وأضاف شحادة: "نؤمن في بنده بأن برامج الولاء لا تقتصر على المكافآت، بل تقوم على بناء علاقة مستمرة تتجاوز لحظة الشراء. ومن خلال شراكتنا مع برنامج الفرسان، نمنح عملائنا الفرصة لتحويل قيمة الاسترداد النقدي اليومي إلى تجارب سفر مميزة، تعزز ارتباطهم بالعلامة وترتقي بتجربتهم في كل مرحلة، عبر مكافآت مصممة لتلبية تطلعاتهم وتعميق ولائهم على المدى البعيد".
ومن جانبها، أشارت رئيس برنامج الولاء "الفرسان" السيدة كاشميرا موتيوالا إلى أن "الشراكة مع شركة بنده للتجزئة تمثل خطوة نوعيّة في مسار البرنامج، حيث تعكس تطوره من التركيز على مكافآت السفر إلى منظومة متكاملة تمس جوانب الحياة اليومية، موضحةً أن دمج مكافآت السفر مع الإنفاق اليومي يمنح الأعضاء مزيداً من الخيارات والمرونة للاستفادة من مزايا البرنامج، سواء أثناء السفر أو في تعاملاتهم اليومية."
وتعكس هذه الشراكة رؤية بنده في تطوير حلول مبتكرة تتمحور حول العملاء، عبر منظومة شراكات استراتيجية ومبادرات نوعية، تساهم في تعزيز القيمة المضافة، وتطوير تجربة التسوق اليومية، بما يُرسّخ ريادتها في الارتقاء بقطاع تجزئة المواد الغذائية.