بنده توقّع اتفاقية تبادل أميال مع برنامج الفرسان لربط تجربة التسوق بمزايا السفر للمرة الأولى

ومن جانبها، أشارت رئيس برنامج الولاء "الفرسان" السيدة كاشميرا موتيوالا إلى أن "الشراكة مع شركة بنده للتجزئة تمثل خطوة نوعيّة في مسار البرنامج، حيث تعكس تطوره من التركيز على مكافآت السفر إلى منظومة متكاملة تمس جوانب الحياة اليومية، موضحةً أن دمج مكافآت السفر مع الإنفاق اليومي يمنح الأعضاء مزيداً من الخيارات والمرونة للاستفادة من مزايا البرنامج، سواء أثناء السفر أو في تعاملاتهم اليومية."