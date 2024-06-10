نصيحة بتغيير المسار.. بدء أعمال التحويلة المرورية للمرحلة الثانية بطريق الميناء بالشرقية

ونصحت بتوجّه المركبات الصغيرة الراغبة في الاتجاه الى طريق الملك فيصل، بتغيير المسار والتوجّه إلى طريق الأمير محمد بن فهد، أو طريق الأمير متعب؛ تجنباً للكثافة المرورية المتزامنة مع دخول الشاحنات الى ميناء الملك عبدالعزيز.