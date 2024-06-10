نصيحة بتغيير المسار.. بدء أعمال التحويلة المرورية للمرحلة الثانية بطريق الميناء بالشرقية

قالت الهيئة العامة للطرق؛ الجهة المشرفة والمنظمة لقطاع الطرق في المملكة، إنها ستبدأ اعتباراً من اليوم الإثنين 2024/6/10م، أعمال التحويلة المرورية للمرحلة الثانية على طريق الملك عبدالعزيز بالشرقية؛ اتجاه الميناء.
وفي التفاصيل، أعلنت الهيئة، بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة الشرقية، بدء المرحلة الثانية لأعمال التحويلات المرورية لأعمال إصلاح طريق الملك عبدالعزيز "طريق الميناء" من تقاطع طريق الملك فهد حتى تقاطع طريق الملك فيصل باتجاه الميناء.
وأضافت: سيتم العمل بإغلاقٍ جزئي للطريق وإتاحة الحركة على الجزء الآخر، وعند انتهاء العمل لهذا الجزء يتم البدء بالجزء الآخر، وإتاحة الحركة على الجزء المنجز.
ونصحت بتوجّه المركبات الصغيرة الراغبة في الاتجاه الى طريق الملك فيصل، بتغيير المسار والتوجّه إلى طريق الأمير محمد بن فهد، أو طريق الأمير متعب؛ تجنباً للكثافة المرورية المتزامنة مع دخول الشاحنات الى ميناء الملك عبدالعزيز.
تأتي هذه الجهود سعياً في تحسين الخدمات المقدمة للأهالي وسكان المنطقة الشرقية والارتقاء بجودة الحياة للوصول إلى طرق رائدة ومستدامة.