"نظام موحد للاستجابة الطارئة" في اجتماع فريق "المواد الخطرة" بمجلس التعاون

ويأتي الانعقاد الفني تنفيذًا لقرار وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم التاسع والثلاثين المنعقد في الرياض، وبناءً على ما جاء في محضر الاجتماع الواحد والثلاثين للمديرين العامين للدفاع المدني بدول المجلس، بشأن أهمية العمل على إنشاء فِرَق ميدانية لدى الدول الأعضاء، يُعنى بالاستجابة الطارئة لمواجهة حوادث المواد الخطرة (CBRN).