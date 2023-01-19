لجنة مشروع سكة الحديد بدول التعاون تناقش تقدم سير العمل والاتفاقية العامة للمشروع

وتطرّقت اللجنة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بمشروع سكة الحديد والهيئة الخليجية للسكك الحديدية؛ منها نظام إدارة الأصول والخطة التشغيلية للمشروع، ونظام ترقيم وثائق الهيئة والمشروع والمتطلبات الفنية لنقاط التقاء المسار بين الدول المتجاورة، والتعاون مع منظمة (أوتيف)، وغيرها من الموضوعات المهمة، وسيتم ترفع توصيات اللجنة للاجتماع القادم لمجلس الهيئة الخليجية للسكك الحديدية.