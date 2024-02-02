تجربة العمر عاشها 30 طفلاً من ذوي الهمم.. برحلة ترفيهية لـ"آسيا الصغرى" ضمن فعاليات جدة

نظّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، فعالية بعنوان "تطوعنا لأجلهم"، والمتمثلة في إقامة رحلة ترفيهية لمنطقة "آسيا الصغرى" ضمن تقويم فعاليات جدة، بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات، مستهدفة أكثر من 30 طفلاً من منسوبي مركز إرادة المتخصص ومركز مهارات التفوق للرعاية النهارية لذوي الاعاقة بمحافظة جدة.
وتعليقًا على هذه الفعالية، قال المهندس أحمد بن فواز الحربي؛ مساعد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة للشؤون الإدارية: مثل تلك الرحلات التي ينظّمها "التطوع والمسؤولية الاجتماعية" بفرع الوزارة مهمة؛ لأنها تهدف لزيادة الوعي والانتماء لدى أبناء الوطن من فئة ذوى القدرات والهمم على تنمية مداركهم عن العالم المحيط بهم، وتسعى لتعليمهم الاهتمام بالبيئة.
وأضاف: الأطفال شاهدوا أنواعاً من الشتلات الزراعية ونباتات الزينة وتعرّفوا على طرق زراعتها والحفاظ عليها واستمتعوا خلالها بالأجواء الطبيعية وشاركوا في فعالية توزيع الهدايا والشتلات على الزوّار، وأسهم ذلك في مساعدتهم على تكوين صداقات ومنحهم الإحساس بالانتماء، وتعليمهم الأنشطة التي تساعدهم على القيام بدورهم في الأسرة والمجتمع ليكونوا أعضاءً فاعلين.
بدورها، قالت ريم أحمد باحمدين؛ نائب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة: هذه الرحلة تأتي من حرص إدارة المكتب على إدخال الفرح والسرور على نفوس الأشخاص ذوي الاعاقة خارج المركز لتطوير مهاراتهم، حيث اجتذبت منطقة الفعاليات الترفيهية بأجوائها الآسيوية، وما تتضمنه من عروضٍ حية اهتمام الأطفال، حيث استمتعوا بعددٍ كبيرٍ من الفعاليات والأنشطة.
في سياقٍ متصل، عبّر "تركي بن عمار السلمي" مدير مركز إدارة المتخصص للرعاية النهارية، و"الدكتورة سماح بنت محمد آل حمود الغامدي" مديرة مركز مهارات التفوق للرعاية النهارية لذوي الاعاقة بمحافظة جدة، عن شكرهما وتقديرهما لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة لمشاركة الأبناء هذه الاحتفالية الجميلة.
وأكّدا أن هذه الرحلة تعبّر عن رغبة صادقة وأكيدة من المسؤولين تجاه دمج هذه الفئة في المجتمع ومعالجة كل الصعوبات التي تعترضها مما يعزّز ثقتهم بأنفسهم ويزيد من إحساسهم بالانتماء للمجتمع.