تجربة العمر عاشها 30 طفلاً من ذوي الهمم.. برحلة ترفيهية لـ"آسيا الصغرى" ضمن فعاليات جدة

وتعليقًا على هذه الفعالية، قال المهندس أحمد بن فواز الحربي؛ مساعد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة للشؤون الإدارية: مثل تلك الرحلات التي ينظّمها "التطوع والمسؤولية الاجتماعية" بفرع الوزارة مهمة؛ لأنها تهدف لزيادة الوعي والانتماء لدى أبناء الوطن من فئة ذوى القدرات والهمم على تنمية مداركهم عن العالم المحيط بهم، وتسعى لتعليمهم الاهتمام بالبيئة.