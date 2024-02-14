بلدية مليساء جدة تتلف 83 طناً من منتجات التبغ في معمل بمستودع بحي السرورية

وأوضحت أمانة محافظة جدة أنه خلال جولات الرقابة الميدانية لمتابعة المخالفات البلدية، تم رصد مستودع بحي "السرورية" بنطاق المليساء كان مخصصاً للشحن، استغلته عمالة مخالفة لممارسة نشاطها المخالف في إنتاج وعمل منتجات التبغ وتعبئته في علب فارغة تمهيداً لتسويقه وبيعه.