بلدية مليساء جدة تتلف 83 طناً من منتجات التبغ في معمل بمستودع بحي السرورية

أدّت جهود الرقابة الميدانية ببلدية المليساء التابعة لأمانة محافظة جدة، بمشاركة الجهات المعنية، إلى ضبط مستودع جنوب المحافظة، حيث تبيّن أن الموقع جرى استغلاله لإنتاج "التبغ" بأسماء تجارية.
وأوضحت أمانة محافظة جدة أنه خلال جولات الرقابة الميدانية لمتابعة المخالفات البلدية، تم رصد مستودع بحي "السرورية" بنطاق المليساء كان مخصصاً للشحن، استغلته عمالة مخالفة لممارسة نشاطها المخالف في إنتاج وعمل منتجات التبغ وتعبئته في علب فارغة تمهيداً لتسويقه وبيعه.
وأشارت إلى أنه تم اتلاف 83 طناً من المضبوطات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية في حق المخالفين.
وأكّدت أمانة جدة مواصلة جهودها لرصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية، مُثمنةً دور السكان ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات عبر المركز الموحّد لخدمة البلاغات 940 لمعالجتها.