"الإبراهيم": رعاية سمو ولي العهد لاجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي تدفع نحو تنمية اقتصادية مستدامة

وأضاف: لدينا رسائل وأهداف واضحة نسعى لإيصالها للعالم من خلال هذا الاجتماع الخاص تتلخص في التأكيد على التزام المملكة بالقضايا العالمية، بما في ذلك ركائز الاجتماع؛ وهي التعاون الدولي، والنمو، والطاقة من أجل التنمية، وإبراز ثقافة الضيافة السعودية الاستثنائية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المنجزات العديدة التي شهدتها المملكة في ظل مسيرة التحول الاقتصادي غير المسبوقة التي انعكست نتائجها على مرحلة جديدة من النمو والاستقرار في مختلف القطاعات، وكذلك فتح آفاق جديدة وفرص متنوعة في قطاعات واعدة مثل التقنية والتعدين والطاقة والتقنية الرقمية واستقطاب استثمارات عالمية متنوعة.