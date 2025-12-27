حضور لافت للصقارات السعوديات بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025

ويمكن للسيدات المشاركة في الشوط المخصص لهن، إضافة إلى إمكانية مشاركتهن في الأشواط العامة، إذ عمل المهرجان على تطوير مسابقاته، باستحداث أشواط جديدة متيحًا الفرص للجميع المشاركة في مسابقاته والتنافس على الألقاب والجوائز، رغبة منه في توسيع نطاق الفئات المشاركة، واستدامة الهواية وانتقالها بين الأجيال، ومواكبة تطور القطاع وفعالياته ومسابقاته، وصولًا إلى مجتمعٍ أكثر وعيًا بالموروث العريق.