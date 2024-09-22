رئيس البرلمان العربي يهنئ "القيادة" باليوم الوطني ويشيد بدور المملكة في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة

فضلًا عما خَطّته من سياسة رصينة ومتوازنة مع محيطها وفي علاقاتها الخارجية مع الدول على أساس من الاحترام والتعاون المشترك لإرساء السلام والاستقرار في كل بقاع العالم، وانطلاقًا من دورها المحوري عربيًا وإسلاميًا وعالميًا.