رئيس البرلمان العربي يهنئ "القيادة" باليوم الوطني ويشيد بدور المملكة في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة

رفع رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله - وللبرلمان والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين.
وأكد "العسومي"، في بيان اليوم الأحد، الدور الرائد للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في دعم أمن واستقرار المنطقة، بفضل ما تتمتع به من ثقل سياسي ودبلوماسي في قلب العمق العربي والإسلامي، وعلى المستوى العالمي.
فضلًا عما خَطّته من سياسة رصينة ومتوازنة مع محيطها وفي علاقاتها الخارجية مع الدول على أساس من الاحترام والتعاون المشترك لإرساء السلام والاستقرار في كل بقاع العالم، وانطلاقًا من دورها المحوري عربيًا وإسلاميًا وعالميًا.
وعدّ رئيس البرلمان العربي، اليوم الوطني فرصة للاحتفاء بالمنجزات التي حققتها المملكة على جميع الصعد بفضل الرؤية الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين، بدعم من ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء؛ لتنفيذ رؤية المملكة 2030.
كما عدّ تلك الرؤية نقلة تاريخية للمملكة، لكي تكون الدولة العربية التي تنضم إلى أكبر تجمع اقتصادي عالمي للدول العشرين ذات الاقتصادات الكبرى والناشئة المعروف بـ "مجموعة العشرين"، متمنيًا للشعب السعودي مزيدًا من التقدم والازدهار.