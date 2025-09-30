"السعودي الألماني الصحية" تُعزِّز مكانتها كأكبر مجموعةٍ في شبكة "Mayo Clinic" بالمنطقة

من جانبه، قال مكارم صبحي البترجي، نائب رئيس مجلس إدارة "السعودي الألماني الصحية: "هذا التحالف يُمثِّل أكثر من مجرد تعاونٍ مُشتركٍ مع Mayo Clinic، إنه وعدٌ نقطعه على أنفسنا تجاه مرضانا ومجتمعنا. إننا نفتح آفاقًا جديدةً لمستقبلٍ تُتاح فيه رعايةٌ صحيةٌ استثنائيةٌ للجميع. نعمل معًا؛ لضمان حصول كلِّ مريض على أعلى معايير الرعاية هنا في وطنه، في تجسيدٍ حيٍّ لالتزامنا بمبدأ "نرعاكم كأهالينا".