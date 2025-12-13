"قد تطول في بعض المناطق".. "المسند" يلمّح إلى تمديد الإجازة المطوّلة مع تقلبات جوية وأمطار متوقعة

من المقرر أن يعود الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة يوم الاثنين المقبل، بعد استمتاعهم بإجازة مدرسية مطوّلة امتدّت أربعة أيام من الخميس وحتى الأحد، إلا أن معطيات الحالة الجوية قد تفتح الباب أمام احتمال استمرارها في بعض المناطق.
وفي هذا السياق، ألمح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، إلى إمكانية إطالة الإجازة، حيث كتب في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": "إجازة مطوّلة، وقد تطول في بعض المناطق".
من جهته، كشف المركز الوطني للأرصاد — بمشيئة الله — عن فرص لهطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة، اعتبارًا من بعد غدٍ الأحد وحتى يوم الخميس المقبل، مصحوبة بعدد من الظواهر الجوية، تشمل رياحًا هابطة قد تصل سرعتها إلى 60 كيلومترًا في الساعة أو أكثر، وتساقط البَرَد، وارتفاع الأمواج على السواحل، إضافة إلى جريان السيول في الأودية والشعاب.
ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى متابعة التقارير والإنذارات والتنبيهات الجوية الصادرة أولًا بأول، من خلال صفحة الإنذار المبكر بموقع المركز، وتطبيق أنواء، وحسابات المركز على وسائل التواصل الاجتماعي.