"قد تطول في بعض المناطق".. "المسند" يلمّح إلى تمديد الإجازة المطوّلة مع تقلبات جوية وأمطار متوقعة

من جهته، كشف المركز الوطني للأرصاد — بمشيئة الله — عن فرص لهطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة، اعتبارًا من بعد غدٍ الأحد وحتى يوم الخميس المقبل، مصحوبة بعدد من الظواهر الجوية، تشمل رياحًا هابطة قد تصل سرعتها إلى 60 كيلومترًا في الساعة أو أكثر، وتساقط البَرَد، وارتفاع الأمواج على السواحل، إضافة إلى جريان السيول في الأودية والشعاب.