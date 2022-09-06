اليوم العالمي للعمل الخيري.. "شؤون الحرمين" توزع وجبات إفطار صائم

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية خالد بن فهد الشلوي أن وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية تشارك في حملة الرئاسة (خدمة معتمرينا شرفًا لمنسوبينا)، عبر تفعيل البرامج والمبادرات الخيرية والتطوعية والإنسانية، لتواكب تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- نحو تحقيق النتائج المتميزة للخدمات الخيرية والتطوعية، واكتشاف فرص التحسين والتطوير واستثمار مواهب وقدرات الكفاءات الشابة الوطنية العاملة على خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وتمكينها من تحقيق النجاحات على المستوى المحلي والعالمي.