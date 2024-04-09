37,684 ألف عملية فحص نفذتها "هيئة النقل" بمكة والمدينة.. في الأسبوع الرابع لرمضان

وفي المدينة المنورة، تمثلت أبرز المخالفات في الحافلات في تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وعدم تجهيز الحافلة بأي من التجهيزات الفنية اللازمة، بالإضافة إلى تشغيل الحافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، كما اشتملت المخالفات في الشاحنات على تشغيل مركبة بدون بطاقة تشغيل، وعدم وجود وثيقة نقل للبضائع، وتشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة، فيما تضمنت مخالفات سيارات الأجرة على ممارسة النشاط دون الحصول على بطاقة التشغيل، وعدم العناية بالحالة الفنية للسيارة وصيانتها، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء أداء العمل.