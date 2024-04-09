37,684 ألف عملية فحص نفذتها "هيئة النقل" بمكة والمدينة.. في الأسبوع الرابع لرمضان

نفذت الهيئة العامة للنقل 37,684 ألف عملية فحص في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الالتزام بالمعايير والأنظمة وضمان سلامة ضيوف الرحمن أثناء تنقلهم.
وأوضحت الهيئة أنها أجرت 29,247 عملية فحص في مكة المكرمة، أسفرت عن رصد 6,818 مخالفة، وتحقيق معدل امتثال بلغ 90%، في حين شهدت المدينة المنورة 8,437 عملية فحص مع رصد 1,318 , وتسجيل معدل امتثال بنسبة 92%.
وأشارت إلى أن أبرز المخالفات المرصودة في مكة المكرمة، تضمنت مخالفات في الحافلات كتشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وعدم تجهيز الحافلة بالتجهيزات الفنية اللازمة، وتشغيل الحافلة دون الحصول على بطاقة التشغيل، بينما رصدت في الشاحنات تشغيل المركبة بدون بطاقة تشغيل، وعدم توفير وثيقة نقل للبضائع، وعدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة، فيما رصدت في سيارات الأجرة عدم الالتزام بالزي المعتمد أثناء أداء العمل، وإهمال الحالة الفنية للسيارة وصيانتها، إضافة إلى ممارسة النشاط دون الحصول على تصريح أو بطاقة تشغيل.
وفي المدينة المنورة، تمثلت أبرز المخالفات في الحافلات في تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وعدم تجهيز الحافلة بأي من التجهيزات الفنية اللازمة، بالإضافة إلى تشغيل الحافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، كما اشتملت المخالفات في الشاحنات على تشغيل مركبة بدون بطاقة تشغيل، وعدم وجود وثيقة نقل للبضائع، وتشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة، فيما تضمنت مخالفات سيارات الأجرة على ممارسة النشاط دون الحصول على بطاقة التشغيل، وعدم العناية بالحالة الفنية للسيارة وصيانتها، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء أداء العمل.
وأوضحت الهيئة أن العمليات الرقابية تهدف إلى التأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات الخاصة بممارسة أنشطة النقل البري في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لضمان تيسير وأمان رحلة المعتمرين والمصلين.