"المطلق": تحديد جنس الجنين بالحقن المجهري جائز ومن نِعم الله في هذا العصر

وأشار المطلق إلى أن من أبرز الحالات التي تستفيد من هذه التقنية الأسر التي لديها أبناء من جنس واحد، وترغب في تحقيق التوازن الأسري بين الذكور والإناث، مؤكدًا أن الاستفادة من الحقن المجهري لتحقيق مثل هذه الرغبات أمر مباح ضمن حدود الشريعة الإسلامية.