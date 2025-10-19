"المطلق": تحديد جنس الجنين بالحقن المجهري جائز ومن نِعم الله في هذا العصر

أكد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أن تحديد جنس الجنين عن طريق الحقن المجهري جائز شرعًا، مشيرًا إلى أن هذه التقنية تُعد من نِعم الله في هذا العصر الحديث.
جاء ذلك خلال ردّه على سؤال في برنامج "فتاوى" الذي يُعرض على القناة السعودية، حيث أوضح المطلق أن الحقن المجهري وتحديد الجنس يمثلان تطورًا طبيًّا مشروعًا يمكن الاستفادة منه.
وقال: "إخواني، هذا من نعم الله تعالى في هذا العصر؛ أصبح لدينا تحديد جنس الجنين، ولدينا الحقن المجهري للحمل، وهذه من النعم التي أنعم الله بها علينا".
وأشار المطلق إلى أن من أبرز الحالات التي تستفيد من هذه التقنية الأسر التي لديها أبناء من جنس واحد، وترغب في تحقيق التوازن الأسري بين الذكور والإناث، مؤكدًا أن الاستفادة من الحقن المجهري لتحقيق مثل هذه الرغبات أمر مباح ضمن حدود الشريعة الإسلامية.
كما أوضح أن الطب الحديث أسهم في حل كثير من المشكلات الأسرية والاجتماعية، ويسّر للناس سُبلًا مباحة لتحقيق رغباتهم المشروعة.