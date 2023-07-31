3 مؤشرات.. جامعة الإمام تتقدّم 118 مركزاً في تصنيف "Webometrics" العالمي

ويتمثل المؤشر الثاني في الانفتاح أو الشفافية وهي عدد الاستشھادات من كبار المؤلفين، أما المؤشر الثالث فهو مؤشر الزوّار أو التأثير الذي يتضمن عدد الزوّار والوافدين للموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة، وعدد الروابط الإلكترونية المتصلة به، وقوته ومدى وجوده على شبكة الإنترنت من خلال النشاطات العلمية والمستودعات الإلكترونية، التي يكون لھا دور في جودة عمليات البحث للجامعة على محركات البحث العالمية.