3 مؤشرات.. جامعة الإمام تتقدّم 118 مركزاً في تصنيف "Webometrics" العالمي

تقدّمت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في التصنيف العالمي Webometrics ويبوميتركس 118 مركزاً؛ حيث حصلت الجامعة على المركز 1703 على مستوى جامعات العالم، كما تقدّمت الجامعة في التصنيف نفسه 6 مراكز على مستوى الجامعات العربية محتلة المرتبة 50 عربياً، وعلى المركز 556 على مستوى قارة آسيا متقدمة 58 مركزاً.
وجاء التقدم الذي أحرزته الجامعة بناءً على مؤشرات الأداء التي يعتمدها التصنيف العالمي الذي انطلق من دولة إسبانيا عام 2004م، ويقوم على إصداره معمل Cybermetrics Lab، الذي ينتمي إلى مجلس البحث القومي التابع لھيئة البحوث العلمية الإسبانية.
ويعتمد ھذا التصنيف على رؤية المنشورات والمؤشرات على الشبكة العنكبوتية، كما يعمل على تصنيف الجامعات مرتين كل عام (شھر يناير، شھر يوليو) وذلك وفق 3 مؤشرات تتمثل في: البحث أو الامتياز الذي يشمل عدد الأوراق المنشورة في 26 تخصصاً، وذلك خلال السنوات الـ 5 الماضية.
ويتمثل المؤشر الثاني في الانفتاح أو الشفافية وهي عدد الاستشھادات من كبار المؤلفين، أما المؤشر الثالث فهو مؤشر الزوّار أو التأثير الذي يتضمن عدد الزوّار والوافدين للموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة، وعدد الروابط الإلكترونية المتصلة به، وقوته ومدى وجوده على شبكة الإنترنت من خلال النشاطات العلمية والمستودعات الإلكترونية، التي يكون لھا دور في جودة عمليات البحث للجامعة على محركات البحث العالمية.