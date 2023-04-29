دعوة وتأكيد.. "إسكان الحجاج": استقبال طلبات تصاريح المنازل لنهاية شوال

يُذكر أن لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدّسة أعلنت منذ شهر جمادى الآخرة 1444، بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المُعدة لإسكان الحجاج، وما زالت مستمرة حتى الآن، وذلك في اطار حرص أمانة العاصمة المقدّسة على تحقيق أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، والتأكّد من توافر المسكن الملائم والمهيَّأ لضمان إقامتهم في الأراضي المقدّسة في أجواءٍ آمنة وصحية.