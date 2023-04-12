فريق طبي متخصص في أمراض النساء.. استئصال 12 ورمًا ليفيًا لمواطنة بمستشفى شرق جدة

وأوضحت "الصحة" أن الفريق الطبي قام بالكشف على المريضة بقيادة الدكتورة الاستشارية رويدا مشدي؛ للتأكد من وجود أورام في الرحم، وتحديد حجمها ومكانها بدقة، حيث بيَّنت الأشعة وجود 12 ورمًا ليفيًا بأحجام مختلفة، وقرر الفريق الطبي إجراء عملية خُيّرت فيها المريضة لإجرائها من عدمه لاستئصال هذه الأورام، وكان التحدي الأكبر للفريق الطبي الحفاظ على الرحم، وبتوفيق الله نجح الفريق الطبي بإزالة الأورام متعددة الأحجام 12 ورمًا، والمحافظة على الرحم دون التأثير على الحمل مستقبلاً، والمريضة حالياً تحسنت حالتها، وتم خروجها وهي بصحة جيدة ولله الحمد.