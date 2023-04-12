فريق طبي متخصص في أمراض النساء.. استئصال 12 ورمًا ليفيًا لمواطنة بمستشفى شرق جدة

تمكّن فريق طبي متخصص في أمراض النساء والتوليد بمستشفى شرق جدة -بفضل الله- من استئصال 12 ورمًا ليفيًا بأحجام مختلفة من رحم مريضة، كانت تعاني من مشاكل صحية وأعراض شديدة في منطقة الرحم.
وأوضحت "الصحة" أن الفريق الطبي قام بالكشف على المريضة بقيادة الدكتورة الاستشارية رويدا مشدي؛ للتأكد من وجود أورام في الرحم، وتحديد حجمها ومكانها بدقة، حيث بيَّنت الأشعة وجود 12 ورمًا ليفيًا بأحجام مختلفة، وقرر الفريق الطبي إجراء عملية خُيّرت فيها المريضة لإجرائها من عدمه لاستئصال هذه الأورام، وكان التحدي الأكبر للفريق الطبي الحفاظ على الرحم، وبتوفيق الله نجح الفريق الطبي بإزالة الأورام متعددة الأحجام 12 ورمًا، والمحافظة على الرحم دون التأثير على الحمل مستقبلاً، والمريضة حالياً تحسنت حالتها، وتم خروجها وهي بصحة جيدة ولله الحمد.
يُذكر أن عدد العمليات الجراحية التي تمت بمستشفى شرق جدة خلال شهر فبراير الماضي بلغ 421 عملية، في حين بلغ عدد جراحات اليوم الواحد 145 عملية، وعدد الولادات 189 ولادة ما بين طبيعية وقيصرية.