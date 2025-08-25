"قطار الرياض" ينقل 100 مليون راكب خلال 9 أشهر فقط.. ويحقق نسبة انتظام تتجاوز 99%

وشهدت المحطات الرئيسة، مثل "قصر الحكم"، و"المركز المالي"، و"stc"، إضافة إلى محطة "المتحف الوطني"، أعلى نسب الاستخدام، بواقع تجاوز 29% من إجمالي الركاب، كونها نقاط تحويل بين عدة خطوط.