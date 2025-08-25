"قطار الرياض" ينقل 100 مليون راكب خلال 9 أشهر فقط.. ويحقق نسبة انتظام تتجاوز 99%

استقبل "قطار الرياض"، التابع للهيئة الملكية لمدينة الرياض، الراكب رقم 100 مليون، وذلك خلال أقل من 9 أشهر من انطلاق خدماته في ديسمبر 2024م.
وسجّل الخط الأزرق على محور طريق العليا أعلى نسبة استخدام بواقع 46.5 مليون راكب، يليه الخط الأحمر على طريق الملك عبدالله بـ17 مليون راكب، ثم الخط البرتقالي على طريق المدينة المنورة بـ12 مليون راكب، فيما بلغ عدد ركاب الخطوط الثلاثة الأخرى 24.5 مليون راكب.
وسجّل المشروع نسبة انتظام تشغيل بلغت 99.78% منذ تدشينه، في مؤشر يعكس كفاءة الأداء وجودة الخدمة.
وشهدت المحطات الرئيسة، مثل "قصر الحكم"، و"المركز المالي"، و"stc"، إضافة إلى محطة "المتحف الوطني"، أعلى نسب الاستخدام، بواقع تجاوز 29% من إجمالي الركاب، كونها نقاط تحويل بين عدة خطوط.
وتتكامل خدمات "قطار الرياض" مع شبكة موسعة من الحافلات العامة، وخدمة "الحافلات تحت الطلب"، إلى جانب مواقف النقل العام، لتوفير تجربة تنقّل حضرية متكاملة تبدأ من باب المنزل وتنتهي بالوصول إلى الوجهة.
وتعكس هذه الأرقام تنامي الثقة في منظومة النقل العام، ودورها في تعزيز سهولة الحركة داخل المدينة، وتوفير خيارات مستدامة وعصرية للسكان والزوار.