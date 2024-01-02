"الهضبة" عمرو دياب سفيرًا لأوبو في الشرق الأوسط وإفريقيا

أعلنت أوبو، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، اليوم اختيار الفنان الأسطوري عمرو دياب كسفير لأوبو في المنطقة.. وتأتي هذه الشراكة في إطار هاتف أوبو الشهير المتخصص في التصوير، وسلسلة رينو متعددة الاستخدامات والموجهة نحو البورتريه؛ من خلال التعاون مع عمرو دياب، الفنان المحترف الذي نال استحسان النقاد.. وتسعى هذه الشراكة إلى تنسيق قوة التكنولوجيا مع العمق العاطفي للموسيقى.
ومن خلال التعاون مع عمرو دياب، عملاق عالم الموسيقى والملقب بـ"الهضبة"، تسعى أوبو إلى مزج الابتكار التكنولوجي مع سحر الموسيقى؛ حيث كانت سلسلة رينو قد كسبت لقب "خبير البورتريه"؛ وذلك بفضل تكنولوجيا التصوير الفوتوغرافي الرائدة التي تقدمها، والآن يمكن للمستخدمين تَوَقع تقدم استثنائي في مجال تصوير البورتريه مع السلسلة الجديدة؛ حيث تمثل كل لقطة مزيجًا متناغمًا من الفن والإلهام الموسيقي.
وفي هذه المناسبة، قال تشي زوو، رئيس أوبو لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "عندما بحثنا عن سفير لعلامتنا التجارية في الشرق الأوسط وإفريقيا، كان عمرو دياب هو الخيار الأمثل؛ فهو فنان رائد ومحبوب ويمتلك رؤية حقيقية في مجاله، ولطالما كان فنه ونجاحه المستمر مصدر إلهام لجمهوره الكبير في المنطقة؛ لذلك فإن هذا التعاون يعكس مزيجًا من الابتكار والعاطفة والمستقبل، ويؤكد طموحنا لتقديم تجربة لا مثيل لها للمستخدمين".
من جانبه، قال عمرو دياب: "يسعدني التعاون مع أوبو، العلامة التجارية التي تشاركني رؤيتي بكسر حواجز الابتكار والسعي المستمر نحو التميز. وإننا نهدف من خلال هذا التعاون إلى تقديم تجارب استثنائية للمستخدمين، تمزج بين عالمي الفن والابتكار".
وتضم سلسلة أوبو رينو مجموعة متنوعة من الأجهزة متعددة الاستخدامات والتي تمكن المستخدمين من تخليد ذكرياتهم من خلال قدرات تصوير احترافية؛ فقد تم بيع أكثر من 100 مليون هاتف منذ ظهوره لأول مرة في عام 2019 وأكثر من 2 مليون صورة بورتريه يتم التقاطها يوميًّا باستخدام هواتف رينو؛ حيث تؤكد هذه الأرقام المبهرة على الثقة الكبيرة التي يضعها المستخدمون في قدرات هواتف أوبو.
ويمتد التعاون بين أوبو وعمرو دياب إلى ما هو أبعد من إعلان الشراكة، وسيتضمن سلسلة من المشاريع التي ستستقطب المستخدمين على مدار العام، سواء الفعاليات الحصرية أو المشاركات الرقمية، وستقدم هذه الشراكة مزيجًا من التكنولوجيا والتصوير والموسيقى، لتقديم تجربة لا تُنسى لمستخدمي أوبو.