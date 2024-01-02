"الهضبة" عمرو دياب سفيرًا لأوبو في الشرق الأوسط وإفريقيا

وفي هذه المناسبة، قال تشي زوو، رئيس أوبو لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "عندما بحثنا عن سفير لعلامتنا التجارية في الشرق الأوسط وإفريقيا، كان عمرو دياب هو الخيار الأمثل؛ فهو فنان رائد ومحبوب ويمتلك رؤية حقيقية في مجاله، ولطالما كان فنه ونجاحه المستمر مصدر إلهام لجمهوره الكبير في المنطقة؛ لذلك فإن هذا التعاون يعكس مزيجًا من الابتكار والعاطفة والمستقبل، ويؤكد طموحنا لتقديم تجربة لا مثيل لها للمستخدمين".