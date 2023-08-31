قافلة "طيف عزيز" تواصل تقديم خدماتها في الليث باستقبال 100 زائر

استقبلت قافلة "طيف عزيز"، إحدى مشاريع جمعية أسر التوحد بالشراكة مع "مركز طيف عزيز" للاضطرابات النمائية والسلوكية واضطراب طيف التوحد، أكثر من 100 زائرًا في متنزه اللؤلؤة بمحافظة الليث خلال يوم أمس الأربعاء.
وشهدت القافلة تواجد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني يرافقه عدد من مديري ورؤساء الإدارات الحكومية ذات العلاقة.
واطلع محافظ الليث خلال جولته داخل القافلة على الخدمات والتجهيزات الإلكترونية، وشاهد عرضًا مرئيًّا عن القافلة التي تهدف إلى مساندة أسرة ذوي اضطراب طيف التوحد، وتقديم باقة من الخدمات المتعددة تتنوع بين التوعية والاكتشاف المبكر للاضطراب باستخدام وسائل تقنية متطورة؛ منوهًا بما تحظى به الجمعيات من دعم سخي ورعاية واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله- ومشيدًا بما تقدمه جمعية أسر التوحد من أعمال وجهود لدعم هذه الفئة الغالية على الجميع.
وتتضمن القافلة حافلة مصممة لتكون عيادات متكاملة ومجّهزة بأحدث التجهيزات والتقنيات المتطورة، لتساعد زوار القافلة على اكتشاف التوحد من خلال إجراء اختبارات ومقاييس مقننة وفعالة، كما تمكّن الزوار من خوض تجربة عيش التوحد الافتراضية.
وتُعتبر قافلة "طيف عزيز" الحدث الأضخم من نوعه لذوي التوحد على مستوى السعودية، وأول قافلة تجوبها لتصل إلى 53 مدينة في 13 منطقة إدارية.
من جانبه أوضح مدير القافلة أنور النعمان، أن قافلة "طيف عزيز" تهدف إلى رفع معدل الوعي المجتمعي حول اضطراب طيف التوحد، وتعريف المجتمع بالخدمات والرعاية التي تقدّمها الجمعية إلى أبنائنا المصابين باضطراب طيف التوحد، إضافة إلى الكشف المبكر وعمل إحصاء أوليّ حول المصابين، وإيصال الخدمات الصحية من خلال ربطهم بمقدمي خدمات الرعاية وفق موقعهم الجغرافي، وتقديم الاستشارات المباشرة على أيدي كوادر متخصصة في المجال (حضوريًّا وعن بُعد) من خلال عيادة مجهزة داخل القافلة.
وبيّن "النعمان" أن القافلة قدّمت بمحافظة الليث نحو 35 استشارة مباشرة ورقمية، وبلغ عدد استخدام الاستبيان الإلكتروني 17 استبيانًا.