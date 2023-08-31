قافلة "طيف عزيز" تواصل تقديم خدماتها في الليث باستقبال 100 زائر

من جانبه أوضح مدير القافلة أنور النعمان، أن قافلة "طيف عزيز" تهدف إلى رفع معدل الوعي المجتمعي حول اضطراب طيف التوحد، وتعريف المجتمع بالخدمات والرعاية التي تقدّمها الجمعية إلى أبنائنا المصابين باضطراب طيف التوحد، إضافة إلى الكشف المبكر وعمل إحصاء أوليّ حول المصابين، وإيصال الخدمات الصحية من خلال ربطهم بمقدمي خدمات الرعاية وفق موقعهم الجغرافي، وتقديم الاستشارات المباشرة على أيدي كوادر متخصصة في المجال (حضوريًّا وعن بُعد) من خلال عيادة مجهزة داخل القافلة.