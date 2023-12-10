"هسلو" تعلن عن شراكتها الاستراتيجية مع اللجنة الوطنية للمجلس الدولي للمعالم للحفاظ على المواقع التاريخية

وتتيح هذه الشراكة لشركة "هسلو" تصنيف هذه المواقع وإبرازها ضمن تطبيقها كمنصة معترف بها من قبل الآيكوموس السعودي، وتلتزم الشراكة أيضًا بالمبادرات التعليمية لرفع مستوى الوعي العام بالتراث المادي وغير المادي، بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد "هسلو" لتوثيق هذا التراث، وذلك باستخدام أساليب متقدمة مثل التصوير الفوتوغرافي والتصوير ثلاثي الأبعاد لإضفاء الحيوية على التاريخ للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، وتمثل الشراكة خطوة مهمة في جعل التراث أكثر سهولة في الوصول إليه وإشراكه من خلال التكنولوجيا.