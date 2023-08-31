إقامة ندوة حول انضمام المملكة لاتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع بالتعاون مع "الأونسيترال"

وتناولت الندوة التي حضرها نحو 200 مشارك من المحامين ومن منسوبي الإدارات القانونية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والممثلين عن لجان الغرف التجارية ذات الصلة، وعدد من المختصين والمهتمين بالقانون الدولي للمعاهدات، وآليات إبرام الاتفاقيات، ومراحل التفاوض، والتوقيع، والتصديق، والانضمام، إلى جانب توضيح أثر هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات الدولية على بيئة الأعمال والتجارة والاستثمار في المملكة، مع التطرق لأحكام نظام المعاملات المدنية السعودي ومدى ارتباط أحكامه مع الاتفاقية.