سجادة زهور تستقبل المشاركين.. اكتمال الخدمات البلدية بمهرجان ولي العهد للهجن

أعلن أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، أن الأمانة أنجزت منذ وقت مبكر العديد من الأعمال التي تهدف إلى توفير كل الخدمات والمرافق البلدية بموقع المهرجان للتسهيل على المشاركين والزوار وراحتهم، كما تم تحسين وتطوير المدخل الرئيس لمضمار سباقات الهجن، وإزالة التشوهات البصرية بالمواقع المحيطة بنطاق المهرجان ومضمار السباقات، وتحسين وتطوير المواقع المحيطة بالقاعة الرئيسة، وتحسين المشهد الحضري وإضافة لمسات جمالية تتماشى مع أهمية الحدث، مع دعم أعمال الأرصفة والبردورات، وإزالة اللوحات الإعلانية العشوائية، وتنظيف الموقع وتكثيف أعمال الصيانة والزراعة والتجميل.
وأوضح " القثامي" أنه تم نقل أكثر من 1200 طن من المخلفات والأتربة، ونشر أعداد كبيرة من الحاويات الجديدة والمعقمة بالمكان، ووزعت الأعلام على أعمدة الإنارة، مع تركيب أكثر من 200 لوحة مضيئة وغير مضيئة، وصيانة 1640 لوحة ترحيبية، وإنشاء سجادة ورود وزهور تضم 35 ألف شتلة زهور وورود متنوعة.
وقال إنه جرى أيضًا تركيب العشرات من كاميرات المراقبة الأمنية، كما تم تكثيف الجولات الرقابية الصحية بالموقع وتعزيز الاحتياجات الآنية الضرورية لإنجاح المهرجان، وجرى الانتهاء من أعمال الإنارة وأعمال الدهان والمسح والتسوية للتربة، وجهود الوقاية والصحة العامة وخدمات الإصحاح البيئي، ودعم المهرجان بمعدات وآليات الأمانة على مدار الساعة لمساندة الجهات العاملة في تقديم الخدمات المختلفة.