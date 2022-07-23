سجادة زهور تستقبل المشاركين.. اكتمال الخدمات البلدية بمهرجان ولي العهد للهجن

أعلن أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، أن الأمانة أنجزت منذ وقت مبكر العديد من الأعمال التي تهدف إلى توفير كل الخدمات والمرافق البلدية بموقع المهرجان للتسهيل على المشاركين والزوار وراحتهم، كما تم تحسين وتطوير المدخل الرئيس لمضمار سباقات الهجن، وإزالة التشوهات البصرية بالمواقع المحيطة بنطاق المهرجان ومضمار السباقات، وتحسين وتطوير المواقع المحيطة بالقاعة الرئيسة، وتحسين المشهد الحضري وإضافة لمسات جمالية تتماشى مع أهمية الحدث، مع دعم أعمال الأرصفة والبردورات، وإزالة اللوحات الإعلانية العشوائية، وتنظيف الموقع وتكثيف أعمال الصيانة والزراعة والتجميل.