مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يستأصل 3 أورام من حوض ثلاثينية بالمنظار مع الحفاظ على الرحم

مشيراً إلى أن الفريق الطبي بعد إطلاعه ودراسته للتاريخ المرضي وكافة نتائج الفحوصات، قرر سرعة التدخل الجراحي للمريضة للحد من المضاعفات، موضحاً أن الجراحة استغرقت قرابة الساعتين تحت التخدير العام، وتم فيها استئصال كامل للأورام داخل الرحم، عن طريق تقنيات المنظار ومن خلال فتحات صغيرة في البطن تتراوح طولهما ( 5 و 12) ملم، ودون اللجوء للشق الجراحي مع المحافظة على سلامة الرحم، كما تم استخدام مادة طبية خاصة أثناء العملية لتقليل نسب حدوث التصاقات داخل الرحم في المستقبل.