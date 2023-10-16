"الخطيب" يُعلن إطلاق برنامج "رواد السياحة 2".. يستهدف تدريب 100 ألف شاب وفتاة

يُذكر أن برامج "أهلها" قد تمكنت من تقديم 450 ألف فرصة تدريبية للسعوديين والسعوديات من خلال العديد من المسارات التدريبية منذ عام 2020م، والتي تعد إحدى الروافد الرئيسية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة لتوفير مليون فرصة عمل إضافية في قطاع السياحة بحلول عام 2030م، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة على تمكين الشباب والفتيات السعوديين من أجل قيادة القطاع، وصناعة كفاءات وطنية بمهارات عالية من خلال تأهيلهم بالدورات التدريبية النوعية داخل وخارج السعودية بهدف تعزيز دور السياحة في تحقيق مستهدفات وتطلعات رؤية 2030 في برنامج تنمية القدرات البشرية في قطاع السياحة.