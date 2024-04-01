في ظل المشاريع التطويرية.. ميقات "يلملم" يشهد أعداداً ضخمة من المعتمرين والزوار

وشهد الميقات مجموعة من المشاريع التطويرية، تضمَّنت تحسين المشهد الحضري، وإعادة هيكلة مواقع الخدمات العامة المقدمة للزوار وضيوف الرحمن، بهدف الارتقاء بجودتها، إضافة إلى تجديد السجاد بجامع الميقات الذي يتربع على مساحة 10 آلاف م2 ويتسّع لأكثر من 4000 مصلٍّ ويعمل به أكثر من 105 موظفين وعمال لخدمة ضيوف الرحمن، كما يتضمن محيط الميقات، محطة لتحلية المياه تضخ ما يقارب 1500 طن من المياه المحلاة، وصالة استقبال لضيوف الرحمن تقع على مساحة 6000م.