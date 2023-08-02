توقيع اتفاقية لدعم تواجد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الفعاليات

يشار إلى أن المركز الوطني للفعاليات المطوّر المسؤول عن قطاع الفعاليات بالمملكة، والمُمكّن له في كافة المجالات الترفيهية والرياضية والسياحية والثقافية؛ وذلك لضمان تقديم أنشطة واحتفالات ومواسم جذابة تتماشى مع زوّار الفعاليات، سواء من داخل المملكة أو خارجها، بشكل أكبر وأفضل؛ مما يسهم في رفاهية المجتمع وازدهار الاقتصاد المحلي، من خلال شراكاته وأدواره المتعددة التي تسهم في تطوير قطاع الفعاليات، وتحفيز بيئتها التنظيمية، وتحسين الخدمات المقدمة، إضافة إلى تعزيز التكامل في التخطيط والتنفيذ لتحقيق الحدّ الأمثل من العوائد الاقتصادية والاجتماعية.