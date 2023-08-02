توقيع اتفاقية لدعم تواجد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الفعاليات

وقّع المركزُ الوطني للفعاليات، اليوم، اتفاقيةً مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"؛ لدعم تواجد المنشآت الصغيرة والمتوسّطة المسجّلة في بوابة "جدير" الإلكترونية التابعة للهيئة في تنفيذ مشاريع قطاع الفعاليات.
ومثّل المركزَ في توقيع الاتفاقية مديرُ عام إدارة تطوير الأعمال مهند خالد العباد، فيما مثّل الهيئةَ مديرُ عام المنشآت متسارعة النمو عبد الرحمن بن حمد السماعيل.
وتنصّ الاتفاقية على إتاحة المركز الوطني للفعاليات إمكانية التسجيل في منصة "مطلوب" التابعة للمركز أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة والمؤهلة في خدمة "جدير"، في قسم المأكولات والمشروبات والمتاجر، ومنحهم الأولوية في استعراض بياناتهم والمشاركة في الفعاليات والمواسم، وكذلك فتح أسواق جديدة لهم في قطاع الفعاليات.
وتلتزم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بإتاحة مسار تأهيلي خاص في خدمة "جدير" لمستفيدي المركز من قطاع المطاعم والتجزئة، إضافة إلى الربط بين المركز والمستفيدين من البوابة.
يشار إلى أن المركز الوطني للفعاليات المطوّر المسؤول عن قطاع الفعاليات بالمملكة، والمُمكّن له في كافة المجالات الترفيهية والرياضية والسياحية والثقافية؛ وذلك لضمان تقديم أنشطة واحتفالات ومواسم جذابة تتماشى مع زوّار الفعاليات، سواء من داخل المملكة أو خارجها، بشكل أكبر وأفضل؛ مما يسهم في رفاهية المجتمع وازدهار الاقتصاد المحلي، من خلال شراكاته وأدواره المتعددة التي تسهم في تطوير قطاع الفعاليات، وتحفيز بيئتها التنظيمية، وتحسين الخدمات المقدمة، إضافة إلى تعزيز التكامل في التخطيط والتنفيذ لتحقيق الحدّ الأمثل من العوائد الاقتصادية والاجتماعية.