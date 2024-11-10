راويًا واقعة صديقه.. "السليمان": سارعوا إلى التأمين على سياراتكم حتى لا "يعضّ أحدٌ أصابعَ الندم"

ويعلق الكاتب مطالبًا بضرورة وسرعة التأمين، ويقول: "في الحقيقة لا مبرر لأي شخص في إهمال التأمين على مركبته أو الافتقار للوعي بأهميته؛ فبالإضافة إلى أن التأمين على المركبات إلزامي بموجب القانون، فإنه يوفر لأصحاب المركبات شبكة أمان في تحمل مسؤوليات وخسائر الحوادث المرورية، والاطمئنان إلى مساندة قطاع التأمين لصاحب وثيقة التأمين في تحمل هذه المسؤوليات والخسائر عند الحاجة، خاصة مع تطور أدوات المعالجة الرقمية والتقنية للحوادث التي ساهمت في تسريع عملية الاستجابة للحوادث وتقييم الأضرار وتحديد نسب المسؤولية وصرف التعويضات وفق آليات سريعة ومريحة، بل إن "نجم" أطلقت خدمة "أسهل" لتحسين تجربة أصحاب المركبات من عملاء التأمين بعد الحادث؛ حيث تقدم لهم حلولًا متكاملة تبدأ من سحب المركبة المتضررة من موقع الحادث، ثم تقدير الأضرار ورفع المطالبة لشركة التأمين وإصلاح المركبة لدى مراكز معتمدة من نجم، ومطابقة لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ وذلك لضمان جودة الإصلاح، ثم إعادة المركبة إلى موقع العميل".