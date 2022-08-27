في 13 سبتمبر.. الرياض تستضيف أكبر تجمع دولي لرؤساء شركات التقنية

ولقد أصبحت البيانات والذكاء الاصطناعي من الأولويات التي تتسابق عليها دول العالم من خلال وضع استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي والاستفادة من تقنياته في تطوير القطاعات العامة والخاصة في كل بلد والعمل على رفع مستوى الاقتصاد الوطني والعالم عبر جهود مشتركة من كل دولة وعملها على تعزيز هذا المجال بروافد الابتكار والمعرفة، حيث من المتوقع أن يعزز الذكاء الاصطناعي الناتج المحلي الإجمالي العالمي (GDP) بنسبة 14% بحلول عام 2030، أي ما يقارب من 15 تريليون دولار.