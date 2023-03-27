"بلدية رجال ألمع" تغلق 17 محلاً مخالفاً وتصادر لحوماً غير صالحة للاستخدام

وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية رجال ألمع " سعيد بن علي آل مصمع" أن الجولات التي قامت بها البلدية منذ بداية شهر رمضان قد أسفرت عن ضبط (43) مخالفة وإنذار (68) منشأة وإغلاق (17) محلاً مخالفاً وكذلك مصادرة كمية من اللحوم والخضراوات غير الصالحة للاستهلاك.