"بلدية رجال ألمع" تغلق 17 محلاً مخالفاً وتصادر لحوماً غير صالحة للاستخدام

نفذت بلدية محافظة رجال ألمع عدداً من الجولات الرقابية المكثفة على الأسواق الرمضانية والمراكز والمنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة والتجميل؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحق المخالفين لضمان سلامة المواطنين.
وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية رجال ألمع " سعيد بن علي آل مصمع" أن الجولات التي قامت بها البلدية منذ بداية شهر رمضان قد أسفرت عن ضبط (43) مخالفة وإنذار (68) منشأة وإغلاق (17) محلاً مخالفاً وكذلك مصادرة كمية من اللحوم والخضراوات غير الصالحة للاستهلاك.
وأضاف "آل مصمع" أن حملات الرقابة الميدانية مستمرة على مدار الساعة، وذلك لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق اشتراطات الصحة العامة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى متابعة الاسواق الرمضانية، داعياً إلى الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات وتقديم المقترحات عبر مركز الاتصال الموحد 940 وتطبيق بلدي المتاح على الأجهزة الذكية.