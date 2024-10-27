عملية معقدة ونادرة تنقذ فتاة من نزيف حاد بمدينة الملك سلمان الطبية

وبين أنه على الفور قرر الفريق الطبي إجراء عملية تحت التخدير العام، باستخدام تقنيات متقدمة؛ حيث تم الدخول عبر الطحال لإجراء تصوير للوريد أظهر انسدادًا كاملًا في الوريد المساريقي، بعدها قام الفريق الطبي بإعادة فتح الوريد المساريقي والبابي، تلاها إنشاء تحويلة وتركيب دعامة من الوريد البابي إلى الوريد الكبدي باستخدام التقنيات التداخلية.