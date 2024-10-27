عملية معقدة ونادرة تنقذ فتاة من نزيف حاد بمدينة الملك سلمان الطبية

تمكن فريق طبي متخصص في الأشعة التداخلية بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، من إنقاذ حياة مستفيدة تبلغ من العمر 15 عامًا تعاني من انسداد مزمن في الوريد البابي والوريد المساريقي، بعد إجراء عملية طارئة ونادرة استمرت لمدة 10 ساعات.
وأوضح تجمع المدينة الصحي أن المستفيدة حضرت إلى طوارئ المستشفى الرئيسي بمدينة الملك سلمان الطبية، وهي تعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم البابي وتكرار حالات النزيف الحاد في الجهاز الهضمي العلوي، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود انسداد مزمن في الوريد البابي والوريد المساريقي.
وبين أنه على الفور قرر الفريق الطبي إجراء عملية تحت التخدير العام، باستخدام تقنيات متقدمة؛ حيث تم الدخول عبر الطحال لإجراء تصوير للوريد أظهر انسدادًا كاملًا في الوريد المساريقي، بعدها قام الفريق الطبي بإعادة فتح الوريد المساريقي والبابي، تلاها إنشاء تحويلة وتركيب دعامة من الوريد البابي إلى الوريد الكبدي باستخدام التقنيات التداخلية.
وأضاف التجمع أن العملية استمرت لفترة طويلة نتيجة للتعقيدات الموجودة، ولكن بفضل الله، تكللت بالنجاح وأسهمت في إيقاف النزيف الذي كان يهدد حياة المستفيدة.
يُذكر أن هذا الإنجاز يعكس مستوى التقدم والتميز الذي حققه قسم الأشعة التداخلية بمدينة الملك سلمان الطبية، ويُعد خطوة مهمة في تحسين جودة الرعاية الصحية وإنقاذ حياة المرضى من الحالات الحرجة والمعقدة.